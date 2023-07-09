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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 20:49 | Обновлено 09 июля 2023, 20:54
1582
5

Источник: Динамо разгромило 8:0 не Вольфсбергер, а команду аматоров

Киевская команда провела второй контрольный матч на сборах в Австрии

09 июля 2023, 20:49 | Обновлено 09 июля 2023, 20:54
1582
5
Источник: Динамо разгромило 8:0 не Вольфсбергер, а команду аматоров
ФК Динамо Киев

​Киевское «Динамо» проводит подготовку к новому сезону на летнем учебно-тренировочном сборах в Австрии.

В субботу, 8 июля, столичная команда провела второй контрольный матч. По сообщению официального сайта киевлян, соперником подопечных Мирчи Луческу была австрийская команда «Вольфсбергер», и «Динамо» одержало разгромную победу со счетом 8:0.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, на самом деле соперником киевлян была любительская команда «Вольфсбергер» II:

«Динамо играло не с «Вольфсбергером», как утверждают социальные сети киевлян. У них вчера в это же время был другой спарринг против словацкой «Жилины» (2:2). Там и была использована основная команда.

Киевляне получили в соперники «Вольфсбергер» II, играющий в одной из местных региональных лиг (зона Центр). Состав указывает именно на это. «Динамо» просто забыло дорисовать две палочки на афишах. Вторая команда имеет приписку в названии, которое все объясняет – Amateure».

Товарищеский матч. 8 июля 2023 года. Стадион Jacques Lemans Arena

Динамо (Киев) – Вольфсбергер (Австрия) – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 59, Шепелев, 46, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89.

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Динамо Киев Динамо - Вольфсбергер Вольфсбергер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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VBOLYUVALNIK
Товариські матчі вони на то ї товариські матчі, не важливо з ким граєш і який рахунок, головне розіграти всю команду перед стартом сезону 
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+4
Gargantua
даже если бы Динамо обыграло Зальцбург, то товарищеский матч это не о результате ))
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+4
Golhrenshtanga
И,дальше то что?
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+3
Первый Среди Равных
Поняв
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+1
serhiy
То Смоловому з "Та то таке" щось приснилося.
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0
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