Источник: Динамо разгромило 8:0 не Вольфсбергер, а команду аматоров

​Киевское «Динамо» проводит подготовку к новому сезону на летнем учебно-тренировочном сборах в Австрии.

В субботу, 8 июля, столичная команда провела второй контрольный матч. По сообщению официального сайта киевлян, соперником подопечных Мирчи Луческу была австрийская команда «Вольфсбергер», и «Динамо» одержало разгромную победу со счетом 8:0.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, на самом деле соперником киевлян была любительская команда «Вольфсбергер» II:

«Динамо играло не с «Вольфсбергером», как утверждают социальные сети киевлян. У них вчера в это же время был другой спарринг против словацкой «Жилины» (2:2). Там и была использована основная команда. Киевляне получили в соперники «Вольфсбергер» II, играющий в одной из местных региональных лиг (зона Центр). Состав указывает именно на это. «Динамо» просто забыло дорисовать две палочки на афишах. Вторая команда имеет приписку в названии, которое все объясняет – Amateure».

Товарищеский матч. 8 июля 2023 года. Стадион Jacques Lemans Arena

Динамо (Киев) – Вольфсбергер (Австрия) – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 59, Шепелев, 46, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89.