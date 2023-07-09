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  4. Рух не может рассчитывать на несколько игроков
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 19:13 |
675
0

Рух не может рассчитывать на несколько игроков

Главный тренер не смог задействовать целую группу подопечных в спаррингах

09 июля 2023, 19:13 |
675
0
Рух не может рассчитывать на несколько игроков
ФК Рух Львов. Алексей Довгий

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Руха» Виталий Пономарев во вчерашних спаррингах с «Металлургом» и «Нивой» из Тернополя не смог задействовать целую группу подопечных, которые находятся на больничном. Речь идет о Юрии Панькиве, Алексее Довгом, Денисе Слюсаре, Денисе Пидгурском и легионере Соломоне.

Также после возвращения с молодежного чемпионата Европы несколько дней отдыха было предоставлено Ростиславу Ляху и Алексею Сычу, который на правах аренды в последнее время играл в Бельгии, но принадлежит львовскому клубу.

По сообщениям нашего источника, на просмотре в «Рухе» находится только полузащитник Роман Михайлив из ФК «Львов».

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич посетил юбилейное мероприятие «Руха».

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Виталий Пономарев Рух Львов инсайд Юрий Панькив Алексей Довгий Денис Слюсар Денис Пидгурский Вив Соломон-Отабор
Источник Sport.ua
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