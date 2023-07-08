Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха

Как стало известно Sport.ua 8 июля ФК «Рух» проводит торжества по случаю 20-летнего юбилея.



Клуб был создан в 2003 году по инициативе заслуженного тренера Украины Мирона Маркевича в Винниках. Сначала речь шла о детско-юношеской спортивной школе, а в 2009 году Маркевич позаботился о создании взрослой команды. Вскоре президентом ФК стал Григорий Козловский, благодаря усилиям которого была выстроена целая система подготовки талантливых футболистов, начиная от клубной академии и заканчивая основной командой, которая со временем передислоцировалась во Львов и соревнуется в элитном дивизионе украинского футбола.



Важно, что Козловский всегда первостепенное внимание уделял развитию клубной инфраструктуры. Сейчас она отвечает требованиям сегодняшнего дня и не имеет аналогов в Украине.



При подготовке резерва «Рух» всегда делал ставку на доморощенных игроков и они оправдывают ожидания. Уже два сезона подряд «Рух» (U-19) сильнейший в Украине, в этом году успешно дебютировал в юношеской лиге УЕФА.



А на молодежном Евро-2023 в составе сборной Украины, пробившейся в полуфинал, выступали два воспитанника «Руха» Алексей Сыч и Ростислав Лях.



Торжества по случаю юбилея «Руха» проходили на базе клубной академии в Винниках. Организаторы отметили всех специалистов, футболистов, которые за эти годы приобщились к победе «Руха» на всеукраинской и международной арене. Среди них был и специально приехавший из Ужгорода Mирон Mаркевич, где проводят тренировочный сбор, возглавляемые им львовские «Карпаты».