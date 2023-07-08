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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 20:56 |
267
1

Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха

Львовская команда проводит торжества по случаю 20-летнего юбилея

08 июля 2023, 20:56 |
267
1
Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха
Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua 8 июля ФК «Рух» проводит торжества по случаю 20-летнего юбилея.

Клуб был создан в 2003 году по инициативе заслуженного тренера Украины Мирона Маркевича в Винниках. Сначала речь шла о детско-юношеской спортивной школе, а в 2009 году Маркевич позаботился о создании взрослой команды. Вскоре президентом ФК стал Григорий Козловский, благодаря усилиям которого была выстроена целая система подготовки талантливых футболистов, начиная от клубной академии и заканчивая основной командой, которая со временем передислоцировалась во Львов и соревнуется в элитном дивизионе украинского футбола.

Важно, что Козловский всегда первостепенное внимание уделял развитию клубной инфраструктуры. Сейчас она отвечает требованиям сегодняшнего дня и не имеет аналогов в Украине.

При подготовке резерва «Рух» всегда делал ставку на доморощенных игроков и они оправдывают ожидания. Уже два сезона подряд «Рух» (U-19) сильнейший в Украине, в этом году успешно дебютировал в юношеской лиге УЕФА.

А на молодежном Евро-2023 в составе сборной Украины, пробившейся в полуфинал, выступали два воспитанника «Руха» Алексей Сыч и Ростислав Лях.

Торжества по случаю юбилея «Руха» проходили на базе клубной академии в Винниках. Организаторы отметили всех специалистов, футболистов, которые за эти годы приобщились к победе «Руха» на всеукраинской и международной арене. Среди них был и специально приехавший из Ужгорода Mирон Mаркевич, где проводят тренировочный сбор, возглавляемые им львовские «Карпаты».

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Рух Львов Мирон Маркевич Рух Львов U-21 Григорий Козловский юбилей инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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dudigo78
Ви реально думаєте, що Емілі резорт має якесь відношення до клубу? Поцікавтесь спочатку про реальну інфраструктуру клубу, бюджет, про те, як батьки платять шалені гроші за все, починаючи банально від форми та м'ячів, закінчуючи за виїзди та проживання на турнірах. Ця вся хвалена інфраструктура не має ніякого відношення до клубу, а перша команда тренується на зассаному полі у Винниках, половина команди має реально зарплату менше 40 тисяч грн. на місяць. Це клуб пустишка з красивою обгорткою, якої не існує
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