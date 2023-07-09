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Товарищеские матчи
Металлист 1925
08.07.2023 15:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 18:47 | Обновлено 09 июля 2023, 19:24
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Сосредоточились на подписании двух бразильцев»

«Верес» выиграл товарищеский матч у «Металлиста 1925» со счетом 1:0

09 июля 2023, 18:47 | Обновлено 09 июля 2023, 19:24
855
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Сосредоточились на подписании двух бразильцев»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Футболисты «Вереса» в первом спарринге под руководством нового главного тренера Сергея Лавриненко взяли верх над «Металлистом 1925» (1:0). В беседе с корреспондентом Sport.ua наставник ровенской команды Сергей Лавриненко поделился своими впечатлениями от противостояния со слобожанцами и остановился на достижениях на трансферном рынке.

– Больше доволен первым таймом, хотя, в общем, хочу отдать должное всем подопечным, пытавшимся принести пользу «Вересу». Одним это удалось лучше, другим – хуже. Но важно, что был достигнут победный результат. Это важно, когда команда только проходит период становления.

– Образно говоря, какое «наследство» вы получили от своего предшественника Юрия Вирта?

– Мог рассчитывать на 11 исполнителей, как видите, первостепенное внимание нужно было сосредоточить на доукомплектовании. Уже подписали 5 летних новичков, надеюсь, что в начале следующей недели усилим свои ряды несколькими новобранцами.

– Сколько игроков сейчас находится на просмотре?

– Только Олег Синица, ранее игравший в Польше. Был еще Виктор Близниченко, но перед отъездом на спарринг во Львов с «Металлистом 1925» он сообщил, что его агенты нашли более выгодный вариант трудоустройства и покинул расположение «Вереса».

– Вы пока ни слова не сказали о двух бразильцах, которые уже несколько дней находятся в тренировочном лагере.

– Эти легионеры приехали сразу на подписание контрактов. К сожалению, пока из их предыдущих клубов не поступали необходимые для заявки документы, и поэтому с подписанием возникла задержка. Мы не сидим сложа руки и надеемся, что уже на днях узаконим деловые отношения с теми же бразильцами. Их фамилии пока не буду называть, но уверен, что они помогут «Вересу».

– Хотя бы кто они по амплуа?

– Один играет в центре обороны, ранее защищал цвета индонезийского клуба, другой – опорный полузащитник, в свое время выступавший в Португалии. Повторяю, следует торопиться, надо наигрывать состав.

– На этом можно будет считать селекционную работу в летний период оконченной?

– Нет, мы стараемся постепенно закрывать уязвимые позиции. Если с бразильцами все будет хорошо, то дальше будем искать усиление на флангах полузащиты. Такова футбольная жизнь.

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Сергей Лавриненко Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ инсайд Олег Синица Виктор Близниченко просмотр игроков
Источник Sport.ua
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