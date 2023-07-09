Уимблдон09 июля 2023, 18:25 | Обновлено 09 июля 2023, 18:31
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ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023
Смотрите лучшие моменты поединка украинки с четвертой ракеткой мира
09 июля 2023, 18:25 | Обновлено 09 июля 2023, 18:31
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.
В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA) – 1:6, 3:6.
Украинка в 34 года впервые дошла до четвертого раунда на Уимблдоне.
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