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Уимблдон
09 июля 2023, 18:25 | Обновлено 09 июля 2023, 18:31
189
0

ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023

Смотрите лучшие моменты поединка украинки с четвертой ракеткой мира

09 июля 2023, 18:25 | Обновлено 09 июля 2023, 18:31
189
0
ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Джессика Пегула

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA) – 1:6, 3:6.

Украинка в 34 года впервые дошла до четвертого раунда на Уимблдоне.

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Источник Sport.ua
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