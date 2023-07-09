ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) завершила выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA) – 1:6, 3:6.

Украинка в 34 года впервые дошла до четвертого раунда на Уимблдоне.