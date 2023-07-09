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  4. Костюк победно стартовала в миксте Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2023, 17:32 |
712
3

Костюк победно стартовала в миксте Уимблдона

Марта выиграла стартовый матч парного смешанного разряда вместе с Марсело Аревало

09 июля 2023, 17:32 |
712
3
Костюк победно стартовала в миксте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора должны были сразиться против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия), но после их снятия обыграли пару Эрин Раутлифф / Джейсон Кублер (Новая Зеландия / Австралия).

Уимблдон. Первый круг микста
Марта Костюк / Марсело Аревало – Эрин Раутлифф / Джейсон Кублер – 7:5, 6:2

Во втором раунде Костюк и Аревало сразятся против победителей матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.

Ранее Костюк завершила борьбу в одиночном разряде.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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kollekciy
Марта сьогодні грала добре. Треба щоб такий рівень гри Марта підтримала завтра на головній парі, бо чешки не прості.
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Vlad Ltava
А хто його дивиться ? 
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Андрей Залищук
чудово
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