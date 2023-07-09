Костюк победно стартовала в миксте Уимблдона
Марта выиграла стартовый матч парного смешанного разряда вместе с Марсело Аревало
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в миксте Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора должны были сразиться против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия), но после их снятия обыграли пару Эрин Раутлифф / Джейсон Кублер (Новая Зеландия / Австралия).
Уимблдон. Первый круг микста
Марта Костюк / Марсело Аревало – Эрин Раутлифф / Джейсон Кублер – 7:5, 6:2
Во втором раунде Костюк и Аревало сразятся против победителей матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.
Ранее Костюк завершила борьбу в одиночном разряде.
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