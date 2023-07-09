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  4. Киченок / Павич – Пера / Мектич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2023, 16:50 |
141
0

Киченок / Павич – Пера / Мектич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга микста на Уимблдоне

09 июля 2023, 16:50 |
141
0
Киченок / Павич – Пера / Мектич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

9 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Бернарда Пера / Никола Мектич (США / Хорватия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Бхамбри / Минени – Давидович Фокина / Маннарино. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.

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Людмила Киченок Мате Павич Бернарда Пера Никола Мектич смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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