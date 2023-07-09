Киченок / Павич – Пера / Мектич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга микста на Уимблдоне
9 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Бернарда Пера / Никола Мектич (США / Хорватия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Бхамбри / Минени – Давидович Фокина / Маннарино. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.
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