9 июля в 17:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит решающий матч квалификации ЧМ-2024 против команды Молдовы.

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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд были поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.

Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдовы, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3), но победив Азербайджан (3:2) и Эстонию (6:2).

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

Пары 1/4 финала, 9 июля

15:15. беларусь – Франция

16:30. Португалия – Дания

17:45. Украина – Молдова

– Молдова 19:00. Италия – Испания

Победители матчей 1/4 финала выйдут на ЧМ-2024.

Украина – Молдова. Матч за путевку на ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на Sport1 9 июля в 17:45.