Украина – Молдова. Матч за путевку на ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 17:45 решающую игру квалификации ЧМ по пляжному футболу
9 июля в 17:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит решающий матч квалификации ЧМ-2024 против команды Молдовы.
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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.
16 команд были поделены на 4 группы. По две лучшие команды вышли в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
Сначала в группе B Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2). В третьем туре сборная Украины обыграла команду Литвы (4:1) и вышла в четвертьфинал с первого места.
Соперником Украины в четвертьфинале стала команда Молдовы, которая заняла второе место в группе A, проиграв только Италии (1:3), но победив Азербайджан (3:2) и Эстонию (6:2).
Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024
Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года
Пары 1/4 финала, 9 июля
- 15:15. беларусь – Франция
- 16:30. Португалия – Дания
- 17:45. Украина – Молдова
- 19:00. Италия – Испания
Победители матчей 1/4 финала выйдут на ЧМ-2024.
Украина – Молдова. Матч за путевку на ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на Sport1 9 июля в 17:45.
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