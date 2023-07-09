Украина. Премьер лига09 июля 2023, 13:34 | Обновлено 09 июля 2023, 13:38
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Конец мучениям. ПСЖ продаст Икарди
Контракт нападающего выкупит «Галатасарай»
09 июля 2023, 13:34 | Обновлено 09 июля 2023, 13:38
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Турецкий «Галатасарай» договорился с французским «ПСЖ» о переходе форварда Мауро Икарди на полноценной основе.
Как известно, 30-летний аргентинец в сезоне-2022/2023 защищал цвета клуба из Стамбула на правах аренды. Икарди провел за «львов» 26 матчей, забил 23 мяча, сделал 8 ассистов.
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«ПСЖ», напомним, подписал Мауро Икарди в сентябре 2019 года. Это была аренда у «Интера» с правом выкупа за 70 млн евро. 31 мая 2020 года нападающий подписал полноценный контракт с парижским клубом.
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