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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 13:34 | Обновлено 09 июля 2023, 13:38
269
0

Конец мучениям. ПСЖ продаст Икарди

Контракт нападающего выкупит «Галатасарай»

09 июля 2023, 13:34 | Обновлено 09 июля 2023, 13:38
269
0
Конец мучениям. ПСЖ продаст Икарди
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Турецкий «Галатасарай» договорился с французским «ПСЖ» о переходе форварда Мауро Икарди на полноценной основе.

Как известно, 30-летний аргентинец в сезоне-2022/2023 защищал цвета клуба из Стамбула на правах аренды. Икарди провел за «львов» 26 матчей, забил 23 мяча, сделал 8 ассистов.

«ПСЖ», напомним, подписал Мауро Икарди в сентябре 2019 года. Это была аренда у «Интера» с правом выкупа за 70 млн евро. 31 мая 2020 года нападающий подписал полноценный контракт с парижским клубом.

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Мауро Икарди ПСЖ Галатасарай трансферы трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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