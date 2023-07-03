Икарди получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. По информации инсайдера Николо Скиры, 30-летнему аргентинцу предлагают 3-летний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

Сам Икарди не горит желанием перебираться в Саудовскую Аравию. Его приоритет – остаться в Европе. К нему есть интерес со стороны ряда клубов Серии А.

Прошлый сезон Икарди провел в аренде в «Галатасарае», которому помог стать чемпионом Турции. Стамбульский клуб также заинтересован в подписании форварда на постоянной основе.