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03 июля 2023, 16:05 |
436
0

Икарди получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

При этом форвард «ПСЖ» хочет остаться в Европе

03 июля 2023, 16:05 |
436
0
Икарди получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. По информации инсайдера Николо Скиры, 30-летнему аргентинцу предлагают 3-летний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

Сам Икарди не горит желанием перебираться в Саудовскую Аравию. Его приоритет – остаться в Европе. К нему есть интерес со стороны ряда клубов Серии А.

Прошлый сезон Икарди провел в аренде в «Галатасарае», которому помог стать чемпионом Турции. Стамбульский клуб также заинтересован в подписании форварда на постоянной основе.

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Мауро Икарди Саудовская Аравия Николо Скира
Источник Николо Скира
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