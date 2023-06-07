Рома хочет подписать бывшего лидера Интера

«Рома» ищет нового форварда на следующий сезон. Такая необходимость возникла после того, как серьезную травму получил Тэмми Абрахам.

По информации итальянских СМИ, главной целью римлян является Мауро Икарди, который ранее уже выступал в Серии А за «Интер» и «Сампдорию».

30-летний аргентинец по-прежнему принадлежит «ПСЖ». Его контракт истекает через год, и чемпионам Франции Икарди не нужен. В связи с этим «Рома» готова предложить за игрока лишь 8 миллионов евро.

Нынешний сезон Икарди провел в «Галатасарае», с которым стал чемпионом Турции. На счету форварда 23 гола и 8 ассистов в 26 матчах во всех турнирах.