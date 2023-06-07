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Италия
07 июня 2023, 16:03 |
785
0

Рома хочет подписать бывшего лидера Интера

Мауро Икарди может вернуться в Серию А

07 июня 2023, 16:03 |
785
0
Рома хочет подписать бывшего лидера Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

«Рома» ищет нового форварда на следующий сезон. Такая необходимость возникла после того, как серьезную травму получил Тэмми Абрахам.

По информации итальянских СМИ, главной целью римлян является Мауро Икарди, который ранее уже выступал в Серии А за «Интер» и «Сампдорию».

30-летний аргентинец по-прежнему принадлежит «ПСЖ». Его контракт истекает через год, и чемпионам Франции Икарди не нужен. В связи с этим «Рома» готова предложить за игрока лишь 8 миллионов евро.

Нынешний сезон Икарди провел в «Галатасарае», с которым стал чемпионом Турции. На счету форварда 23 гола и 8 ассистов в 26 матчах во всех турнирах.

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Мауро Икарди Рома Рим ПСЖ Галатасарай трансферы трансферы Серии A
Источник La Repubblica
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