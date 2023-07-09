Дороже только Ман Сити. Арсенал – второй в мире клуб-миллиардник
«Канониры» имеют второй на планете ценник
Лондонский «Арсенал» стал вторым клубом в мировом футболе, стоимость состава которого превышает 1 миллиард евро.
Таковы данные портала Transfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов «Арсенала» в 1,07 млрд евро. Лондонцы вторыми в мире смогли преодолеть показатель в 1 млрд евро.
Сообщается, что в первое место с показателем в 1,19 млрд евро занимает «Манчестер Сити».
Напомним, ранее стало известно, что украинец Александр Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе «Арсенала».
Топ-10 клубов мира по дороговизне составов
- 1. «Манчестер Сити» – 1,19 млрд евро
- 2. «Арсенал» – 1,07 млрд
- 3. «Реал» - 990,50 млн евро
- 4. «ПСЖ» – 959,60 млн
- 5. «Бавария» – 939,50 млн
- 6. «Челси» – 886,70 млн
- 7. «Барселона» – 865 млн
- 8. «Ливерпуль» – 848,80 млн
- 9. «Манчестер Юнайтед» – 833,80 млн
- 10. «Тоттенхэм» – 755,30 млн
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