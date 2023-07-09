Дороже только Ман Сити. Арсенал – второй в мире клуб-миллиардник

Лондонский «Арсенал» стал вторым клубом в мировом футболе, стоимость состава которого превышает 1 миллиард евро.

Таковы данные портала Transfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов «Арсенала» в 1,07 млрд евро. Лондонцы вторыми в мире смогли преодолеть показатель в 1 млрд евро.

Сообщается, что в первое место с показателем в 1,19 млрд евро занимает «Манчестер Сити».

Напомним, ранее стало известно, что украинец Александр Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе «Арсенала».

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