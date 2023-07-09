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Англия
09 июля 2023, 13:15 | Обновлено 09 июля 2023, 13:19
640
0

Дороже только Ман Сити. Арсенал – второй в мире клуб-миллиардник

«Канониры» имеют второй на планете ценник

09 июля 2023, 13:15 | Обновлено 09 июля 2023, 13:19
640
0
Дороже только Ман Сити. Арсенал – второй в мире клуб-миллиардник
ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» стал вторым клубом в мировом футболе, стоимость состава которого превышает 1 миллиард евро.

Таковы данные портала Transfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов «Арсенала» в 1,07 млрд евро. Лондонцы вторыми в мире смогли преодолеть показатель в 1 млрд евро.

Сообщается, что в первое место с показателем в 1,19 млрд евро занимает «Манчестер Сити».

Напомним, ранее стало известно, что украинец Александр Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе «Арсенала».

Топ-10 клубов мира по дороговизне составов

  • 1. «Манчестер Сити» – 1,19 млрд евро
  • 2. «Арсенал» – 1,07 млрд
  • 3. «Реал» - 990,50 млн евро
  • 4. «ПСЖ» – 959,60 млн
  • 5. «Бавария» – 939,50 млн
  • 6. «Челси» – 886,70 млн
  • 7. «Барселона» – 865 млн
  • 8. «Ливерпуль» – 848,80 млн
  • 9. «Манчестер Юнайтед» – 833,80 млн
  • 10. «Тоттенхэм» – 755,30 млн

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник Transfermarkt
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