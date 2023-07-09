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Уимблдон
09 июля 2023, 12:15 | Обновлено 09 июля 2023, 12:16
468
0

Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Уимблдоне

09 июля 2023, 12:15 | Обновлено 09 июля 2023, 12:16
468
0
Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка сразится против Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №1 после матча Синнер – Галан. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Белинды Бенчич (№14 WTA).

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Виктория Азаренко Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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