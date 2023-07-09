Леся Цуренко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №1. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) или Марии Боузковой (№33 WTA).

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