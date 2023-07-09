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  4. Леся Цуренко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2023, 11:50 | Обновлено 09 июля 2023, 12:16
589
1

Леся Цуренко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Уимблдоне

09 июля 2023, 11:50 | Обновлено 09 июля 2023, 12:16
589
1
Леся Цуренко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №1. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) или Марии Боузковой (№33 WTA).

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Источник Sport.ua
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Максим Котов
Удачi Лесi!
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