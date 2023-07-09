Чемпионат Европы09 июля 2023, 10:57 | Обновлено 09 июля 2023, 10:58
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Капитан Англии U-21: «Чувствовали, что пришло наше время»
Тэйлор Харвуд-Беллис – о победе команды на Евро-2023
09 июля 2023, 10:57 | Обновлено 09 июля 2023, 10:58
248
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Капитан молодежной сборной Англии Тэйлор Харвуд-Беллис дал оценку победе команды в финале чемпионата Европы 2023 года со сборной Испании (1:0).
«Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление – все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда.
Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе», – признался Харвуд-Беллис.
Как известно, по итогам Евро-2023 U-21 украинец Георгий Судаков разделил 1-е место в реестре бомбардиров турнира.
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