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Чемпионат Европы
09 июля 2023, 10:57 | Обновлено 09 июля 2023, 10:58
248
0

Капитан Англии U-21: «Чувствовали, что пришло наше время»

Тэйлор Харвуд-Беллис – о победе команды на Евро-2023

09 июля 2023, 10:57 | Обновлено 09 июля 2023, 10:58
248
0
Капитан Англии U-21: «Чувствовали, что пришло наше время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Харвуд-Беллис

Капитан молодежной сборной Англии Тэйлор Харвуд-Беллис дал оценку победе команды в финале чемпионата Европы 2023 года со сборной Испании (1:0).

«Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление – все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда.

Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе», – признался Харвуд-Беллис.

Как известно, по итогам Евро-2023 U-21 украинец Георгий Судаков разделил 1-е место в реестре бомбардиров турнира.

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Тэйлор Харвуд-Беллис Евро-2023 U-21 сборная Англии по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21
Источник УЕФА
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