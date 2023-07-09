Другие новости09 июля 2023, 10:37 | Обновлено 09 июля 2023, 10:38
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Клуб из Норвегии намерен подписать игрока Александрии
«Лиллестрему» интересен Иван Калюжный
09 июля 2023, 10:37 | Обновлено 09 июля 2023, 10:38
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Полузащитник Иван Калюжный может стать игроком норвежского клуба «Лиллестрем».
Сообщаются, что «Лиллестрем» ведет переговоры с «Александрией», которой принадлежат права на 25-летнего хавбека.
В предыдущем сезоне Калюжный играл в Индии за клуб «Керала Бластерс». Индийский клуб имел право выкупа контракта украинца, но им не воспользовался, после чего полузащитник вернулся в «Александрию».
Ранее Иван Калюжный также выступал за «Рух», «Металлист 1925» и исландский клуб «Кефлавик».
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