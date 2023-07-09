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  4. С голом Красникова. Металлист обыграл Полесье U-19 в спарринге
Украина. Первая лига
09 июля 2023, 02:56 |
35
0

С голом Красникова. Металлист обыграл Полесье U-19 в спарринге

Харьковский клуб готовится к новому сезону

09 июля 2023, 02:56 |
35
0
С голом Красникова. Металлист обыграл Полесье U-19 в спарринге
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» обыграл юниоров житомирского «Полесья» в контрольном матче учебно-тренировочных сборов.

Напомним, по результатам прошедшего сезона харьковский клуб потерял место в Украинской Премьер-лиге.

«Металлист» – «Полесье» U19 – 3:1
Голы: Карпизин (28), Красников (42, с пенальти), Ориховский (81) — День (7)

«Металлист»: Сергей Шумилов (Герман Папст) – Валентин Киселев, Владислав Бабков, Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус – Роман Горенко, Максим Ориховский, Геннадий Синчук, Даниил Кайдалов (Егор Абрамов), Ярослав Карпизин – Егор Красников

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Металлист Харьков Полесье Житомир U-19 учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Егор Красников
Источник ФК Металлист
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