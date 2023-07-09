С голом Красникова. Металлист обыграл Полесье U-19 в спарринге
Харьковский клуб готовится к новому сезону
Харьковский «Металлист» обыграл юниоров житомирского «Полесья» в контрольном матче учебно-тренировочных сборов.
Напомним, по результатам прошедшего сезона харьковский клуб потерял место в Украинской Премьер-лиге.
«Металлист» – «Полесье» U19 – 3:1
Голы: Карпизин (28), Красников (42, с пенальти), Ориховский (81) — День (7)
«Металлист»: Сергей Шумилов (Герман Папст) – Валентин Киселев, Владислав Бабков, Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус – Роман Горенко, Максим Ориховский, Геннадий Синчук, Даниил Кайдалов (Егор Абрамов), Ярослав Карпизин – Егор Красников
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