Металлист подписал контракт с сыном Красникова
Договор Егора Красникова истекал 30 июня
Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил трехлетний контракт с нападающим Егором Красниковым.
17-летний футболист в минувшем сезоне провел 22 матча и забил два мяча в чемпионате U19. Также он один раз попал в заявку первой команды «Металлиста» (на игру заключительного тура с «Черноморцем»), однако на поле не выходил.
Егор Красников — сын спортивного директора «Днепра-1» Евгения Красникова.
«Металлист» по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место.
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