Металлист подписал контракт с сыном Красникова

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил трехлетний контракт с нападающим Егором Красниковым.

17-летний футболист в минувшем сезоне провел 22 матча и забил два мяча в чемпионате U19. Также он один раз попал в заявку первой команды «Металлиста» (на игру заключительного тура с «Черноморцем»), однако на поле не выходил.

Егор Красников — сын спортивного директора «Днепра-1» Евгения Красникова.

«Металлист» по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место.