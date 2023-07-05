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Украина. Первая лига
05 июля 2023, 19:11 | Обновлено 05 июля 2023, 19:41
326
0

Металлист подписал контракт с сыном Красникова

Договор Егора Красникова истекал 30 июня

05 июля 2023, 19:11 | Обновлено 05 июля 2023, 19:41
326
0
Металлист подписал контракт с сыном Красникова
ФК Металлист. Егор Красников (слева)

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил трехлетний контракт с нападающим Егором Красниковым.

17-летний футболист в минувшем сезоне провел 22 матча и забил два мяча в чемпионате U19. Также он один раз попал в заявку первой команды «Металлиста» (на игру заключительного тура с «Черноморцем»), однако на поле не выходил.

Егор Красников — сын спортивного директора «Днепра-1» Евгения Красникова.

«Металлист» по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место.

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Металлист Харьков Егор Красников Евгений Красников Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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