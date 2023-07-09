ФОТО. Спарринг в одни ворота. Как Динамо обыграло Вольфсбергер
Киевляне забили восемь голов
В субботу киевское «Динамо» провело товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером». Киевляне разгромили соперников со счетом 8:0.
Динамо - Вольфсбергер 8:0
Голы: Леднев (6), Кабаев (26, 59), Шепелев (46), Бенито (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльский (89)
«Динамо»: 51. Моргун (74. Игнатенко, 65), 44. Дубинчак (20. Караваев, 46), 23. Малыш (24. Тымчик, 70), 3. Боль (40. Биловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцык (29. Буяльский, 70), 37. Царенко (18. Андриевский, 46), 7. Кабаев (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелев, 46), 70. Леднев (91. Волошин, 46), 92. Рамадани (77. Бенито, 46).
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж поединка.
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