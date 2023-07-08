Источник: Верес планирует подписать двух бразильцев

Ровенский футбольный клуб «Верес» планирует подписать двух бразильских игроков.

«Я просматривал обоих игроков, а также изучал скаутинговые отчеты нашего аналитика Дмитрия Кучмы. Защитника нам посоветовал Юрий Габовда. Он имеет 190 см роста и хорошие игровые качества. Но была двухмесячная пауза в практике. Я уже говорил, что усиление линии обороны – наш главный селекционный упор.

Что касается «десятки», то он когда-то был у нас на просмотре в «Ингульце» и произвел хорошее впечатление. Тогда трансферу помешала война.

Теперь ожидаем необходимые документы этих игроков. Потому и не будем называть их фамилии», – рассказал для «ТаТоТаке» тренер «Вереса» Сергей Лавриненко.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что на просмотром в «Верес» прибыли два африканских игрока.