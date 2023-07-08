Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Верес планирует подписать двух бразильцев
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 21:52 | Обновлено 08 июля 2023, 22:00
485
0

Источник: Верес планирует подписать двух бразильцев

В расположении клуба уже находятся два легионера

08 июля 2023, 21:52 | Обновлено 08 июля 2023, 22:00
485
0
Источник: Верес планирует подписать двух бразильцев
Сергей Лавриненко

Ровенский футбольный клуб «Верес» планирует подписать двух бразильских игроков.

«Я просматривал обоих игроков, а также изучал скаутинговые отчеты нашего аналитика Дмитрия Кучмы. Защитника нам посоветовал Юрий Габовда. Он имеет 190 см роста и хорошие игровые качества. Но была двухмесячная пауза в практике. Я уже говорил, что усиление линии обороны – наш главный селекционный упор.

Что касается «десятки», то он когда-то был у нас на просмотре в «Ингульце» и произвел хорошее впечатление. Тогда трансферу помешала война.

Теперь ожидаем необходимые документы этих игроков. Потому и не будем называть их фамилии», – рассказал для «ТаТоТаке» тренер «Вереса» Сергей Лавриненко.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что на просмотром в «Верес» прибыли два африканских игрока.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника
Агробизнес подписал экс-защитника Вереса
Верес Ровно Сергей Лавриненко ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Футбол | 08 июля 2023, 17:25 5
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем

Команда провела первый матч на сборе

С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
Футбол | 08 июля 2023, 20:35 19
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче

Победа команды Мирчи Луческу

Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Футбол | 08.07.2023, 11:48
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Футбол | 08.07.2023, 22:32
Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Футбол | 08.07.2023, 08:16
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
07.07.2023, 23:23
Футбол
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
07.07.2023, 19:08 44
Теннис
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем