На просмотр в Верес прибыли два африканца

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» из Ровно появились два африканских легионера – защитник и полузащитник.

Также на просмотре находятся полузащитники Виктор Близниченко из «Ингульца» и Олег Синица, который известен по выступлениям за «Металлист», «Металлист 1925», «Рух» и «Агробизнес». В последнее время он играл в Польше.

Что касается лазарета «Вереса», то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.