На просмотр в Верес прибыли два африканца
8 июля ровенская команда проведет первый спарринг – во Львове с «Металлистом 1925»
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» из Ровно появились два африканских легионера – защитник и полузащитник.
Также на просмотре находятся полузащитники Виктор Близниченко из «Ингульца» и Олег Синица, который известен по выступлениям за «Металлист», «Металлист 1925», «Рух» и «Агробизнес». В последнее время он играл в Польше.
Что касается лазарета «Вереса», то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся в двух сетах разобралась с чешкой, которая на прошлой неделе выиграла травяной турнир
Одна из ракет попала в дом Владимира Данилюка