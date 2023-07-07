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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 11:48 | Обновлено 07 июля 2023, 12:41
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0

На просмотр в Верес прибыли два африканца

8 июля ровенская команда проведет первый спарринг – во Львове с «Металлистом 1925»

07 июля 2023, 11:48 | Обновлено 07 июля 2023, 12:41
777
0
На просмотр в Верес прибыли два африканца
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» из Ровно появились два африканских легионера – защитник и полузащитник.

Также на просмотре находятся полузащитники Виктор Близниченко из «Ингульца» и Олег Синица, который известен по выступлениям за «Металлист», «Металлист 1925», «Рух» и «Агробизнес». В последнее время он играл в Польше.

Что касается лазарета «Вереса», то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.

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Верес Ровно инсайд
Источник Sport.ua
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