В субботу, 8 июля, проходит товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».

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На 87-й минуте 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко забил 6-й гол в ворота австрийской команды.

Для Ярмоленко этот мяч стал первым после его возвращения в киевский клуб.

ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения