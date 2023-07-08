Украина. Премьер лига08 июля 2023, 20:32 |
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ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
Андрей отметился в товарищеском матче с ФК «Вольфсбергер»
08 июля 2023, 20:32 |
1160
5
В субботу, 8 июля, проходит товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».
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На 87-й минуте 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко забил 6-й гол в ворота австрийской команды.
Для Ярмоленко этот мяч стал первым после его возвращения в киевский клуб.
ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
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Комментарии 5
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Будущий лучший игрок УПЛ !
В глаза бросилось, Ярмоленко выше на голову всех игроков атаки Динамо.... в прямом смысле.
Показать Скрыть 2 ответа
Молодець, в своєму стилі забив!
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