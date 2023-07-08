Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 20:32 |
1160
5

ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения

Андрей отметился в товарищеском матче с ФК «Вольфсбергер»

08 июля 2023, 20:32 |
1160
5
ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
ФК Динамо Киев

В субботу, 8 июля, проходит товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 87-й минуте 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко забил 6-й гол в ворота австрийской команды.

Для Ярмоленко этот мяч стал первым после его возвращения в киевский клуб.

ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения

По теме:
Динамо – Вольфсбергер –8:0. Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
Гол отменили. Черноморец и ЛНЗ расписали мировую в товарищеском матче
Андрей Ярмоленко видео голов и обзор Динамо Киев Динамо - Вольфсбергер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Теннис | 07 июля 2023, 23:50 4
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Софией Кенин

Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии
Футбол | 08 июля 2023, 20:11 0
Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии
Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии

Трудоустроился не в топ-клуб

ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
Теннис | 07.07.2023, 22:50
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Футбол | 07.07.2023, 21:21
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Джо БАЙДЕН: «Сейчас Украина не готова к вступлению в НАТО»
Война | 08.07.2023, 16:11
Джо БАЙДЕН: «Сейчас Украина не готова к вступлению в НАТО»
Джо БАЙДЕН: «Сейчас Украина не готова к вступлению в НАТО»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Будущий лучший игрок УПЛ !
Ответить
+1
avk2307
В глаза бросилось, Ярмоленко выше на голову всех игроков атаки Динамо.... в прямом смысле.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Молодець, в своєму стилі забив!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
07.07.2023, 23:23
Футбол
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
06.07.2023, 19:35 5
Волейбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем