Официальный сайт киевского Динамо подвергся атаке хакеров

Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» в Telegram-канале сообщила, что официальный сайт «бело-синих» подвергся атаке хакеров:

«Друзья, на официальный сайт «Динамо» направлена хакерская атака. Мы вернемся в ближайшее время», – идется в заявлении.

Спустя 10 минут работа сайта была восстановлена.

Ранее «Динамо» выступило с официальным комментарием относительно поездки «Фенербахче» в россию на товарищеский турнир с участием «зенита», где раскритиковало турецкий клуб.