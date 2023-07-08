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08 июля 2023, 18:51 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
592
0

Официальный сайт киевского Динамо подвергся атаке хакеров

Спустя 10 минут работа сайта была восстановлена

08 июля 2023, 18:51 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
592
0
Официальный сайт киевского Динамо подвергся атаке хакеров
ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» в Telegram-канале сообщила, что официальный сайт «бело-синих» подвергся атаке хакеров:

«Друзья, на официальный сайт «Динамо» направлена хакерская атака. Мы вернемся в ближайшее время», – идется в заявлении.

Спустя 10 минут работа сайта была восстановлена.

Ранее «Динамо» выступило с официальным комментарием относительно поездки «Фенербахче» в россию на товарищеский турнир с участием «зенита», где раскритиковало турецкий клуб.

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хакеры Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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