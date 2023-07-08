Официальный сайт киевского Динамо подвергся атаке хакеров
Спустя 10 минут работа сайта была восстановлена
Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» в Telegram-канале сообщила, что официальный сайт «бело-синих» подвергся атаке хакеров:
«Друзья, на официальный сайт «Динамо» направлена хакерская атака. Мы вернемся в ближайшее время», – идется в заявлении.
Спустя 10 минут работа сайта была восстановлена.
Ранее «Динамо» выступило с официальным комментарием относительно поездки «Фенербахче» в россию на товарищеский турнир с участием «зенита», где раскритиковало турецкий клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В субботу на корты Лондона выйдут четыре представителя Украины
Леся и румынка разыграли самый длинный тай-брейк в истории травяного мейджора