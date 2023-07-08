Мексика – Коста-Рика. Прогноз на матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

9 июля на «Ковбойс» пройдет матч 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мексики встретится со сборной Коста-Рики. Старт поединка запланирован на 04:30 по киевскому времени.

Мексика

Сборная приехала на главный региональный турнир после пары серьезных неудач. Сначала был чемпионат мира, на котором, впервые за 8 розыгрышей такого уровня, не получилось выйти из группы. Потом в Лиге Наций проиграли американцам в полуфинале. Примечательно, что на Золотой Кубок Эль Три прибыли без полноценного главного тренера (Хайме Лосано - только и.о.) и в экспериментальном составе, без многих звезд, что играют в европейских топ-клубах. В этом варианте Очоа с его почти полутора сотнями матчей в плане опыта чуть ли не обходит следующих ветеранов, Гальярдо и Альвареса, по числу сыгранных матчей. Даже такой вариант националки выиграл уверенно оба первых поединка: Гондурас и вовсе разгромили 4:0, с Гаити закончили 3:1. На Катар явно не хватило мотивации, да и везения, и при громадном преимуществе проиграли бордовым 0:1. Впрочем, к тому моменту уже было понятно, что обеспечен выход в плей-офф, причем с 1-го места в группе.

Коста-Рика

Команда снова съездила на чемпионат мира в прошлом году, подтвердив свой неплохой, хотя и не заоблачный уровень. И даже в Катаре разок выиграли, как раз в поединке с Японией, где Кейлор Навас еще и клин-шит оформил. Но при этом он же пропустил массу голов и от Испании, и от Германии, не выйдя из группы. Да и на Золотом Кубке Los Ticos тяжело начинали: уступили Панаме, потом ограничились только нулевой ничьей с Сальвадором. В итоге в 3-м туре нужна была только победа над прямым конкурентом, Мартиникой. Это получилось, причем матч вышел ярким - все закончилось теннисными 6:4.

Статистика личных встреч

Коста-Рика в последний раз выигрывала еще в 2013-м году, так что у Мексики 10-матчевая серия без поражений. При этом 2 из 3 крайних поединков принесли только ничьи 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только о том, насколько уверенно выиграют Эль Три. Ставим на мексиканцев при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,01).