Панама – Катар. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

9 июля на «Ковбойс» пройдет матч 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Панамы встретится со сборной Катара. Старт поединка запланирован на 02:00 по киевскому времени.

Панама

Команда в 2018-м году смогла дебютировать на чемпионате мира - правда, там новичок турнира проиграл без шансов все 3 поединка. При этом она продолжала стабильно неплохо проводить главный региональный турнир. В интервале с 2005-го по 2019-й включительно канальщики на Золотом Кубке вылетали не раньше четвертьфинала и дважды брали серебро. И только на предыдущем первенстве КОНКАКАФ, хотя и взяли 4 очка, не вышли из группы. Но уже можно сказать, что то было исключение, ведь получилось снова показать привычный уровень нынешним летом. Сборная начала выступления на Золотом Кубке-2023 с пары побед с идентичным счетом 22:1, с Коста-Рикой, главным фаворитом группы, и неожиданно крепкой Мартиникой. После такого благодушно позволили Сальвадору сравнять счет, за счет дубля Хиля Уртадо - именно он оформил 2:2 на 91-й минуте.

Катар

Сборная снова приехала на Золотой Кубок. Эту практику бордовые активно использовали до домашнего чемпионата мира. Причем в прошлый раз гости из Ближнего Востока дошли в турнире КОНКАКАФ до бронзовых медалей. На этот раз они прибыли в США под руководством Карлуша Кейруша. Откровенно говоря, новый вариант не впечатлил. Подопечные опытного португальца начали с безвольного поражения Гаити. А потом на 6-й добавленной минуте пропустили от Гондураса, упустив победу. Благо, что потом была немотивированная, уже вышедшая в плей-офф Мексика. И сэйвы Баршама в воротах при единственном точном ударе в створ, что принес гол, принесли победу 1:0 - а с ней и проход в четвертьфинал турнира.

Статистика личных встреч

Команды сыграли на групповом этапе Золотого Кубка-2021, и выдали зрелищные 3:3. Прошлой осенью, перед чемпионатом мира, Катар дома победил 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары Панаму. Но Коста-Рика не сильно уступают в классе - остановимся на нейтральных тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,61).