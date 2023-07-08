Странная ситуация. Челси представит новую форму без основного спонсора

В понедельник «Челси» представит форму на сезон 2023/24, однако спереди на футболках не будет названия основного спонсора.

Клуб все еще не может договориться о спонсорстве. Сперва Синие хотели подписать контракт с букмекерской компанией, но против этого выступают болельщики команды.

«Челси» удалось договориться с сервисом Paramount Plus, но сделку запретила АПЛ из-за вопросов с трансляцией матчей в США. Кроме того, у клуба все еще нет договоренности со спонсором, который мог бы занять рекламное место на рукаве.

Однако из-за финансовых проблем клубу нужно обязательно заключить контракты со спонсорами. Ожидается, что до старта сезона договоры будут подписаны.