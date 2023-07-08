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  4. Денис БОЙКО: «Полесье сделает все возможное и невозможное, чтобы побеждать»
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 14:11 | Обновлено 08 июля 2023, 14:20
274
0

Денис БОЙКО: «Полесье сделает все возможное и невозможное, чтобы побеждать»

Опытный голкипер – о переходе в житомирский клуб

08 июля 2023, 14:11 | Обновлено 08 июля 2023, 14:20
274
0
Денис БОЙКО: «Полесье сделает все возможное и невозможное, чтобы побеждать»
ФК Полесье Житомир. Денис Бойко

35-летний бывший вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Денис Бойко рассказал, почему заключил контракт с житомирским «Полесьем».

«В какой-то момент мы решили с семьей, что хотим остаться в Украине. Это и был один из руководящих аспектов, почему мы выбрали «Полесье». Почему я говорю мы – потому что мне очень важно мнение моей семьи о том, где мы будем жить, где мы будем находиться, где будет в школу ходить мой сын. Житомир недалеко от Киева. Это, пожалуй, один из самых главных факторов.

Меня сильно подкупил тот проект, который производится в команде «Полесье». Как президент клуба видит развитие команды, что он делает для города, для этой команды. Когда я впервые увидел базу, то первое, что я подумал – это нечто современное и европейское. Я был в европейских клубах, видел базы там, видел условия для футболистов, какие поля, какие восстановительные комплексы. Я могу сказать, что это что-то очень и очень крутое. И мало команд в Европе имеют такие условия для работы и развития. Это еще один из факторов, почему я выбрал «Полесье».

Ну, и еще один немаловажный фактор – это тренерский штаб. Юрия Николаевича Калитвинцева я знаю очень давно, еще по работе в «Динамо-2». Мы созвонились с ним и он сказал: «Мы ждем тебя». Для меня это было самым главным, потому что когда тренер разговаривает с игроком и говорит, что команда ждет его, то это имеет очень большое значение. В первую очередь для игрока. Когда главный тренер выражает некое доверие. Для меня очень интересна работа с тренером вратарей – Михаилом Владимировичем Федуновым. Довольно молодой на тренерском пути, скажем так, но очень прогрессивный. Очень интересно работать с ним. Всегда я нахожу что-нибудь новое для себя на тренировке. Хотя я не молодой игрок, скажем так, но я стараюсь находить что-то интересное и развиваться.

Все эти факторы были для меня очень важны. Можно выделять какие-то, но я объединил их все в один», - сказал Бойко.

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Денис Бойко Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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