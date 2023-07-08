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Франция
08 июля 2023, 13:55 | Обновлено 08 июля 2023, 14:05
392
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Начинаем упорно работать»

Аргентинский специалист – о старте работы в «Челси»

08 июля 2023, 13:55 | Обновлено 08 июля 2023, 14:05
392
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Начинаем упорно работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Новоиспеченный наставник английского «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от начала работы с составом «пенсионеров».

«Нам нужно быть конкурентоспособными на тренировочном поле, иначе в противном случае мы не будем готовы вовремя. Если ты не двигаешься вперед, то ты мертв.

Я не хочу оправдываться, говоря, что нам в первую очередь нужно время на перестройку, что мне нужно время на работу. Для нас нет, никаких оправданий. Мы уже начинаем упорно работать. Чувствую, что счастлив здесь. Это для меня огромный вызов», - сказал Почеттино.

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Маурисио Почеттино Челси
Источник The Mirror
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