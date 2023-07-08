Килиан МБАППЕ: «ПСЖ – разделенная команда»

24-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил мнение, что пребывание в парижском клубе не помогает ему развиваться.

«Люди умаляют мой уровень выступлений, но я их не виню. Все во Франции видели, как я рос. Они видят это постоянно – еженедельно в ПСЖ или национальной сборной. Я много забиваю каждый год, поэтому для людей это становится нормальным явлением.

Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, великие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: «Это все хорошо, но сделай это снова».

Думаю, что пребывание в «ПСЖ» не очень помогает – это разделенная команда, разделенный клуб. Поэтому это притягивает слухи. Однако меня они не беспокоят – я знаю, что делаю», - сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.