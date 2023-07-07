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  4. Источник: Реал согласовал контракт с Мбаппе
Испания
07 июля 2023, 15:26 |
1395
0

Источник: Реал согласовал контракт с Мбаппе

Когда именно соглашение вступит в силу – пока не известно

07 июля 2023, 15:26 |
1395
0
Источник: Реал согласовал контракт с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» согласовал условия личного контракта с Килианом Мбаппе. Об этом сообщают испанские СМИ.

Речь идет о 5-летнем контракте с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Клаусула составит 1 миллиард евро.

Данная договоренность будет действовать в этом и следующем году, когда истечет контракт Мбаппе с «ПСЖ». Ранее чемпионы Франции дали игроку время до конца июля, чтобы решить, продолжит ли он контракт с клубом.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Cadena Ser
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