Источник: Реал согласовал контракт с Мбаппе

«Реал» согласовал условия личного контракта с Килианом Мбаппе. Об этом сообщают испанские СМИ.

Речь идет о 5-летнем контракте с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Клаусула составит 1 миллиард евро.

Данная договоренность будет действовать в этом и следующем году, когда истечет контракт Мбаппе с «ПСЖ». Ранее чемпионы Франции дали игроку время до конца июля, чтобы решить, продолжит ли он контракт с клубом.