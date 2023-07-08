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  4. Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2023, 11:44 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
162
0

Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста на Уимблдоне

08 июля 2023, 11:44 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
162
0
Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора сразится против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия). Встреча состоится пятым запуском на корте №6 после матча Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Марта Костюк Марсело Аревало Бьянка Андрееску Майкл Винус
Источник Sport.ua
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