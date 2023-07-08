Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора сразится против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия). Встреча состоится пятым запуском на корте №6 после матча Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд – Ян Зелински / Николь Мелихар.

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