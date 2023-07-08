Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка сразится против американки Мэдисон Киз (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №12 после матча Легечка – Пол. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Потаповой (№23 WTA) или Мирры Андреевой (№102 WTA).

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