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Уимблдон
08 июля 2023, 11:10 | Обновлено 08 июля 2023, 11:12
769
0

Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Уимблдоне

08 июля 2023, 11:10 | Обновлено 08 июля 2023, 11:12
769
0
Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка сразится против американки Мэдисон Киз (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №12 после матча Легечка – Пол. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Потаповой (№23 WTA) или Мирры Андреевой (№102 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн Уимблдон-2023 Мэдисон Киз
Источник Sport.ua
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