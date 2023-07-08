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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 11:04 |
512
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента

Венсан Тилль продолжит карьеру в Азербайджане

08 июля 2023, 11:04 |
512
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
ФК Сабах. Венсан Тилль

23-летний полузащитник «Ворсклы» и сборной Люксембурга Венсан Тилль перешел в азербайджанский «Сабах».

Легионер подписал полноценный контракт на два года. По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Венсан Тилль играл за шведский АИК.

Ранее в СМИ была информация, что «Ворскла» попытается договориться с Тиллем о возвращении легионера в Украину.

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Венсан Тилль Сабах Баку Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы АИК
Источник ФК Сабах
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