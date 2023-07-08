ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента

23-летний полузащитник «Ворсклы» и сборной Люксембурга Венсан Тилль перешел в азербайджанский «Сабах».

Легионер подписал полноценный контракт на два года. По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Венсан Тилль играл за шведский АИК.

Ранее в СМИ была информация, что «Ворскла» попытается договориться с Тиллем о возвращении легионера в Украину.