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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 12:28 |
1005
0

Ворскла готова продать Кравца и Сефери, ищет защитника и форварда

Клуб активен перед стартом в еврокубках

26 июня 2023, 12:28 |
1005
0
Ворскла готова продать Кравца и Сефери, ищет защитника и форварда
ФК Ворскла. Таулянт Сефери

По информации СМИ, «Ворскла» летом готова выслушать предложения по защитнику Василию Кравцу и атакующему хавбеку Тауланту Сефери.

Кравцом интересуется «Днепр-1», а по Сефери конкретных предложений нет, но они могут появиться, учитывая минувшим сезон и 13 голов в УПЛ.

Оба игрока имеют контракты до лета 2025 года, поэтому клуб имеют возможность заработать на трансферах.

Полтавчане, которым стартовать в квалификации Лиги конференций, ищут центрального защитника и форварда. Кроме того, не исключено, что в команду вернутся легионеры Венсан Тилль и Наджиб Якубу, которые год назад уехали из-за войны, но имеют контракты с клубом.

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Таулант Сефери Василий Кравец Ворскла Полтава трансферы УПЛ Наджиб Якубу Венсан Тилль
Источник ТаТоТаке
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