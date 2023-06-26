Ворскла готова продать Кравца и Сефери, ищет защитника и форварда

По информации СМИ, «Ворскла» летом готова выслушать предложения по защитнику Василию Кравцу и атакующему хавбеку Тауланту Сефери.

Кравцом интересуется «Днепр-1», а по Сефери конкретных предложений нет, но они могут появиться, учитывая минувшим сезон и 13 голов в УПЛ.

Оба игрока имеют контракты до лета 2025 года, поэтому клуб имеют возможность заработать на трансферах.

Полтавчане, которым стартовать в квалификации Лиги конференций, ищут центрального защитника и форварда. Кроме того, не исключено, что в команду вернутся легионеры Венсан Тилль и Наджиб Якубу, которые год назад уехали из-за войны, но имеют контракты с клубом.