Бешикташ ведет переговоры по вингеру Шахтера Тете

Вингер «Шахтера» Тете может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, где интерес к сотрудничеству с ним проявляет «Бешикташ».

Между сторонами уже состоялись первые контакты, и в настоящий момент бразилец оценивает предложение турецкого клуба.

Контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря. Учитывая Annexe 7 от ФИФА, бразилец имеет возможность покинуть украинский клуб без компенсации.

Накануне сообщалось, что Тете был предложен французскому «Нанту», однако там оказались поражены требованиями бразильца, посчитав, что тот вместе со своим окружением проявляет необычайную жадность.