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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 09:37 | Обновлено 08 июля 2023, 09:40
237
0

БУРЯК: «Сейчас Ротань – это один из самых прогрессивных тренеров Украины»

Специалист – о выступлении сборной Украины U-21 на Евро-2023

08 июля 2023, 09:37 | Обновлено 08 июля 2023, 09:40
237
0
БУРЯК: «Сейчас Ротань – это один из самых прогрессивных тренеров Украины»
УАФ. Руслан Ротань

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал молодежной сборной Украины на Евро-2023 (U-21).

«Молодежная сборная Украины своим выступлением на Евро-2023 (U-21) меня очень удивила. Отличный результат, а еще –  очень хороший материал для тренеров национальной сборной. В этом составе «молодежки» есть 4-5 человек, которые уже готовы играть в главной команде нашей страны.

Об удаче в данном случае надо говорить в последнюю очередь: молодежная сборная Украины во всех матчах Евро была на уровне.

И сейчас все мы должны поблагодарить и тренерский штаб команды, и футболистов за то, что они сумели подарить нам такой праздник футбола. Уверен, в этот период все украинские болельщики получили удовольствие от игры нашей молодежной сборной и хоть немного отвлеклись от войны. А Украина в очередной раз доказала, что она действительно является футбольной нацией.

Всегда относился к Руслану Ротаню с большой симпатией. Еще с тех пор, когда приглашал его к себе в команду. А сейчас, считаю, это один из самых прогрессивных тренеров Украины. Он попрощался с «молодежкой» (хоть и поведет её на Олимпиаду), но у него есть и будут новые цели, новые команды. Уверен, он будет прогрессировать и в дальнейшем, идти шаг за шагом, не спеша. А сейчас главное, что он построил хорошую команду, составленную из хороших футболистов», - сказал Буряк.

Напомним, сборная Украины U-21 дошла до полуфинала, завоевав лицензию на ОИ-2014.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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