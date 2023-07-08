Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ выбрал идеального тренера»

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского гранда.

«ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта. У нас впереди как успехи, так и неудачи на трансферном рынке. Мне придется принимать много решений. Многим футболистам непросто дается адаптация в таких больших клубах, как ПСЖ», - сказал Энрике.

Напомним, что у руля парижского коллектива Энрике сменил француза Кристофа Галтье. 53-летний наставник заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение. Предыдущим местом работы Луиса была сборная Испании.