Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ выбрал идеального тренера»
Испанский специалист возглавил французский гранд
Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского гранда.
«ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта. У нас впереди как успехи, так и неудачи на трансферном рынке. Мне придется принимать много решений. Многим футболистам непросто дается адаптация в таких больших клубах, как ПСЖ», - сказал Энрике.
Напомним, что у руля парижского коллектива Энрике сменил француза Кристофа Галтье. 53-летний наставник заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение. Предыдущим местом работы Луиса была сборная Испании.
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