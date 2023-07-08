Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану
Мэйсон Маунт ранее в лондонском «Челси» играл под номером 19
Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт решил взять себе 7-й номер, который до этого принадлежал звездному португальцу Криштиану Роналду.
В лондонском «Челси» Маунт выступал под 19-м игровым номером, но после перехода в «МЮ» решил сменить число на футболке.
Маунт сможет дебютировать за «МЮ» 14 августа в матче 1-го тура АПЛ 2023/24 против «Вулверхэмптона».
Mason Mount takes Cristiano Ronaldo's No.7 😲 pic.twitter.com/Fe8aImB9Jd— GOAL (@goal) July 5, 2023
Spesial tanggal 7.7: Sejumlah pemain nomer 7 yang pernah di Manchester United 🔴— FaktaBola (@FaktaSepakbola) July 7, 2023
2023-2028: Mason Mount.
2021-2023: Cristiano Ronaldo.
2020-2021: Edinson Cavani.
2017-2019: Alexis Sanchez
2015-2017: Memphis Depay.
2014-2015: Angel Di Maria.
2012-2014: Antonio Valencia.… pic.twitter.com/LbcHeOnAS3
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