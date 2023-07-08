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  4. Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану
Англия
08 июля 2023, 06:57 | Обновлено 08 июля 2023, 06:59
622
0

Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану

Мэйсон Маунт ранее в лондонском «Челси» играл под номером 19

08 июля 2023, 06:57 | Обновлено 08 июля 2023, 06:59
622
0
Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану
Twitter. Мэйсон Маунт

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт решил взять себе 7-й номер, который до этого принадлежал звездному португальцу Криштиану Роналду.

В лондонском «Челси» Маунт выступал под 19-м игровым номером, но после перехода в «МЮ» решил сменить число на футболке.

Маунт сможет дебютировать за «МЮ» 14 августа в матче 1-го тура АПЛ 2023/24 против «Вулверхэмптона».

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Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду игровой номер трансферы АПЛ трансферы Челси
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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