Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт решил взять себе 7-й номер, который до этого принадлежал звездному португальцу Криштиану Роналду.

В лондонском «Челси» Маунт выступал под 19-м игровым номером, но после перехода в «МЮ» решил сменить число на футболке.

Маунт сможет дебютировать за «МЮ» 14 августа в матче 1-го тура АПЛ 2023/24 против «Вулверхэмптона».

Mason Mount takes Cristiano Ronaldo's No.7 😲 pic.twitter.com/Fe8aImB9Jd — GOAL (@goal) July 5, 2023