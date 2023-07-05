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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мэйсон Маунт – игрок Манчестер Юнайтед
Англия
05 июля 2023, 13:20 |
346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мэйсон Маунт – игрок Манчестер Юнайтед

Один из полузащитников «Челси» сменил клуб

05 июля 2023, 13:20 |
346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мэйсон Маунт – игрок Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед. Мэйсон Маунт

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до июня 2028 года с возможностью продления еще на год.

По данным портала Transfermarkt, этот трансфер обошелся МЮ в 64,2 миллиона евро.

24-летний полузащитник сыграл 279 матчей за лондонский клуб, забив 58 голов и отдав 53 результативные передачи. Маунт – победитель Лиги чемпионов и лучший игрок года в «Челси» в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Мэйсон сыграл 36 матчей за сборную Англии и сыграл ключевую роль в выходе своей страны в финал чемпионата Европы в 2021 году.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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