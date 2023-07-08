Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань вернулся домой и приступает к тренировкам Александрии
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 02:59 | Обновлено 08 июля 2023, 03:42
35
0

Ротань вернулся домой и приступает к тренировкам Александрии

Во время его отсутствия тренировочным процессом управлял Владимир Езерский

08 июля 2023, 02:59 | Обновлено 08 июля 2023, 03:42
35
0
Ротань вернулся домой и приступает к тренировкам Александрии
УАФ

После успешного выступления украинской молодежной сборной на Евро-2023 U-21 наставник Руслан Ротань вернулся домой.

Уже 9 июля он проведет тренировку «Александрии». Вернулись также его помощники, которые помогали Руслану в Румынии – Сергей Кравченко и Евгений Гресь.

Во время отсутствия Ротаня тренировочным процессом «Александрии» управлял Владимир Езерский. Под его руководством Александрия 7 июля выиграла гостевой спарринг у полтавской Ворсклы (2:1).

Ротань будет готовить команду к следующему спаррингу – с «Горняком-Спорт», который запланирован на 10 июля.

По теме:
Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче
Источник: Днепр-1 подписал контракт с Василием Кравцом
Источник: Третьяков в ближайшее время перейдет из Александрии в Днепр-1
Руслан Ротань Александрия Сергей Кравченко Евгений Гресь Владимир Езерский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Теннис | 07 июля 2023, 21:55 26
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Элина разобралась с американкой за 1 час и 35 минут

38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
Теннис | 07 июля 2023, 19:35 7
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан

Леся и румынка разыграли самый длинный тай-брейк в истории травяного мейджора

ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах
Футбол | 08.07.2023, 02:17
ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах
ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах
Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Футбол | 07.07.2023, 21:41
Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Футбол | 07.07.2023, 14:50
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 8
Футбол
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
06.07.2023, 01:23 6
Футбол
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
07.07.2023, 19:08 44
Теннис
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
06.07.2023, 10:36 32
Футбол
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем