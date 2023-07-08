Ротань вернулся домой и приступает к тренировкам Александрии
Во время его отсутствия тренировочным процессом управлял Владимир Езерский
После успешного выступления украинской молодежной сборной на Евро-2023 U-21 наставник Руслан Ротань вернулся домой.
Уже 9 июля он проведет тренировку «Александрии». Вернулись также его помощники, которые помогали Руслану в Румынии – Сергей Кравченко и Евгений Гресь.
Во время отсутствия Ротаня тренировочным процессом «Александрии» управлял Владимир Езерский. Под его руководством Александрия 7 июля выиграла гостевой спарринг у полтавской Ворсклы (2:1).
Ротань будет готовить команду к следующему спаррингу – с «Горняком-Спорт», который запланирован на 10 июля.
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