Ротань вернулся домой и приступает к тренировкам Александрии

После успешного выступления украинской молодежной сборной на Евро-2023 U-21 наставник Руслан Ротань вернулся домой.

Уже 9 июля он проведет тренировку «Александрии». Вернулись также его помощники, которые помогали Руслану в Румынии – Сергей Кравченко и Евгений Гресь.

Во время отсутствия Ротаня тренировочным процессом «Александрии» управлял Владимир Езерский. Под его руководством Александрия 7 июля выиграла гостевой спарринг у полтавской Ворсклы (2:1).

Ротань будет готовить команду к следующему спаррингу – с «Горняком-Спорт», который запланирован на 10 июля.