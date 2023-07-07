Не только теряют игроков. Металлист усилился тремя новичками

Как стало известно Sport.ua, после вылета из УПЛ харьковский «Металлист» не только теряет игроков, но и подписывает новобранцев.

Вслед за 21-летним полузащитником Станиславом Mораренко из «Колоса», слобожанцы узаконили деловые отношения с 25-летним вратарем Дмитрием Фастовым из «Карпат» и 26-летним защитником Андреем Бусько из ФК «Львов».

Главный тренер харьковчан Андрей Анищенко сообщил Sport.ua, что в расписании спаррингов произошли изменения – 8 июля появилась возможность сыграть с молодежным составом «Полесья» U-19, который также проводит тренировочный сбор в Закарпатье.