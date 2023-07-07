Не только теряют игроков. Металлист усилился тремя новичками
Игроками команды стали Станислав Мораренко, Дмитрий Фастов, Андрей Бусько
Как стало известно Sport.ua, после вылета из УПЛ харьковский «Металлист» не только теряет игроков, но и подписывает новобранцев.
Вслед за 21-летним полузащитником Станиславом Mораренко из «Колоса», слобожанцы узаконили деловые отношения с 25-летним вратарем Дмитрием Фастовым из «Карпат» и 26-летним защитником Андреем Бусько из ФК «Львов».
Главный тренер харьковчан Андрей Анищенко сообщил Sport.ua, что в расписании спаррингов произошли изменения – 8 июля появилась возможность сыграть с молодежным составом «Полесья» U-19, который также проводит тренировочный сбор в Закарпатье.
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