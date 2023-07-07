МАЛАХОВА: «20 тысяч зрителей для меня – рекорд. Есть спортивный интерес»

Сегодня, 7 июля, в Порту на Estadio do Bessa Seculo XXI, домашней арене клуба «Боавишта», пройдет контрольный поединок между национальными женскими сборными Португалии и Украины, начало – в 22:45 по киевскому времени.

Украинская футболистка Яна Малахова рассказала: «Знаем португальских девушек, у них есть хорошие исполнительницы. Лично не могу кого выделить, ведь там достаточно игроков высокого уровня. Соперник довольно именитый, хорошая команда, показывающая хороший уровень футбола.

Нам нужно начинать смело играть с такими соперниками. Есть спортивный интерес, на матче ожидается много зрителей, что для нас в новинку. Не знаю, как у девушек, но лично для меня – это рекорд. Очень интересно, хочется сыграть с такой командой.

Ожидается, что на игре присутствует более 20 тысяч зрителей, это рекордная аудитория для домашних матчей женской сборной Португалии.