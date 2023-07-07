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Сборная УКРАИНЫ
07 июля 2023, 20:59 | Обновлено 07 июля 2023, 21:09
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ОВДИЙЧУК: «Настроение отличное. Будем бороться до последней минуты»

Украинская футболистка рассказала о подготовке к матчу с Португалией

07 июля 2023, 20:59 | Обновлено 07 июля 2023, 21:09
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0
ОВДИЙЧУК: «Настроение отличное. Будем бороться до последней минуты»
УАФ

Сегодня, 7 июля, в Порту на Estadio do Bessa Seculo XXI, домашней арене клуба «Боавишта», пройдет контрольный поединок между национальными женскими сборными Португалии и Украины, начало – в 22:45 по киевскому времени.

Украинская футболистка Ольга Овдийчук рассказала: «Команды только что вышли из отпуска, девушки физически не готовы. Нам будет довольно тяжело, потому что очень мало времени прошло. Но я думаю, что мы будем сражаться до последней минуты. Настроение будет отличное. Играть при таком количестве болельщиков – всегда радость».

Ожидается, что на игре присутствует более 20 тысяч зрителей, это рекордная аудитория для домашних матчей женской сборной Португалии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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