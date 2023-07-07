Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) узнала соперницу в 1/8 финала Уибмлдона-2023.

В четвертом раунде травяного мейджора украинка встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США). Американка в 1/16 финала обыграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 43) в двух сетах за 1 час и 11 минут.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:0

Ранее Леся и Джессика играли между собой только в 1 матче. В 2019 году украинка обыграла Пегулу в Майами в трех партиях.

Наивысшей позицией Пегулы в рейтинге WTA является третья строчка. На ее счету 2 титула WTA.

В третьем раунде Уимблдона Цуренко обыграла Ану Богдан.