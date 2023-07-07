Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона
Леся встретится с Джессикой Пегулой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) узнала соперницу в 1/8 финала Уибмлдона-2023.
В четвертом раунде травяного мейджора украинка встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США). Американка в 1/16 финала обыграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 43) в двух сетах за 1 час и 11 минут.
Уимблдон-2023. 1/16 финала
Джессика Пегула (США) [4] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:0
Ранее Леся и Джессика играли между собой только в 1 матче. В 2019 году украинка обыграла Пегулу в Майами в трех партиях.
Наивысшей позицией Пегулы в рейтинге WTA является третья строчка. На ее счету 2 титула WTA.
В третьем раунде Уимблдона Цуренко обыграла Ану Богдан.
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