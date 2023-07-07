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  4. Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2023, 20:26 |
1520
0

Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона

Леся встретится с Джессикой Пегулой

07 июля 2023, 20:26 |
1520
0
Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) узнала соперницу в 1/8 финала Уибмлдона-2023.

В четвертом раунде травяного мейджора украинка встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США). Американка в 1/16 финала обыграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 43) в двух сетах за 1 час и 11 минут.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:0

Ранее Леся и Джессика играли между собой только в 1 матче. В 2019 году украинка обыграла Пегулу в Майами в трех партиях.

Наивысшей позицией Пегулы в рейтинге WTA является третья строчка. На ее счету 2 титула WTA.

В третьем раунде Уимблдона Цуренко обыграла Ану Богдан.

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Элизабетта Коччаретто Леся Цуренко Джессика Пегула Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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