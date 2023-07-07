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07 июля 2023, 15:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:36
868
0

Источник: Макаренко прибыл в Шымкент для подписания контракта с Ордабасы

Бывший игрок сборной Украины станет одноклубником Артема Беседина

07 июля 2023, 15:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:36
868
0
Источник: Макаренко прибыл в Шымкент для подписания контракта с Ордабасы
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко прибыл в Казахстан для подписания контракта с «Ордабасы».

Макаренко станет одноклубником экс-форварда «Динамо» Артема Беседина, который уже подписал контракт с клубом из Шымкента.

32-летний хавбек, последним клубом которого был венгерский «Фехервар», мог перейти в казахстанский клуб еще зимой, однако тогда трансфер сорвался.

В Украине Евгений Макаренко выступал за «Динамо» и «Говерлу». В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

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Евгений Макаренко Ордабасы Динамо Киев Артем Беседин трансферы ТаТоТаке трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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