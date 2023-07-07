Источник: Макаренко прибыл в Шымкент для подписания контракта с Ордабасы

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко прибыл в Казахстан для подписания контракта с «Ордабасы».

Макаренко станет одноклубником экс-форварда «Динамо» Артема Беседина, который уже подписал контракт с клубом из Шымкента.

32-летний хавбек, последним клубом которого был венгерский «Фехервар», мог перейти в казахстанский клуб еще зимой, однако тогда трансфер сорвался.

В Украине Евгений Макаренко выступал за «Динамо» и «Говерлу». В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.