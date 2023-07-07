Байндл стартовала с победы в парном разряде Уимблдона

Украинская теннисистка Катерина Байндл с победы начала выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии переиграла тандем Анна-Лена Фридзам / Майяр Шериф (Германия / Египет)

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Лена Фридзам / Майяр Шериф – 6:4, 7:5

Байндл и Сэвилл далее сразятся против победительниц встречи Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – У Фансень / Чжу Линь.

Ранее Байндл проиграла матч одиночного разряда.