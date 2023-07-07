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  4. Байндл стартовала с победы в парном разряде Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2023, 14:56 |
364
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Байндл стартовала с победы в парном разряде Уимблдона

Катерина в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии переиграли Анну-Лену Фридзам и Майяр Шериф

07 июля 2023, 14:56 |
364
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Байндл стартовала с победы в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл с победы начала выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии переиграла тандем Анна-Лена Фридзам / Майяр Шериф (Германия / Египет)

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Лена Фридзам / Майяр Шериф – 6:4, 7:5

Байндл и Сэвилл далее сразятся против победительниц встречи Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – У Фансень / Чжу Линь.

Ранее Байндл проиграла матч одиночного разряда.

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Катерина Байндл (Козлова) Дарья Сэвилл (Гаврилова) Майяр Шериф Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодці ,по ходу 2 сету програвали більш рейтинговий парі2-5.Дарья "заводила"Катю.Удачі в наступному матчі.
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