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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 13:12 | Обновлено 07 июля 2023, 13:28
380
3

Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»

Известный тренер раскритиковал Мирона Маркевича за приглашение сына в «Карпаты»

07 июля 2023, 13:12 | Обновлено 07 июля 2023, 13:28
380
3
Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»
ФК Карпаты Львов. Остап Маркевич

Известный украинский футбольный тренер Олег Федорчук поделился мнением о львовских «Карпатах» и помощнике главного тренера Мирона Маркевича, его сыне Остапе.

«Конечно же, главный претендент на повышение в классе, это львовские «Карпаты». У Мирона Маркевича есть полное доверие со стороны руководства клуба, там люди деньги не считают. В новом сезоне мы увидим на процентов 90 новые «Карпаты».

Но все эти движения в «Карпатах» рискованные. Кадровая революция Маркевича может не сработать. Сына еще позвал ассистентом... Остапу уже давно пора вылезти из-под родительской опеки, расправить крылья, а он...

Маркевич-младший вообще не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув ФК «Мариуполь». Но пусть это уже будет на его совести.

Вот у Мирчи Луческу сын Разван - уже сколько лет сам полноценно работает? Много. Тренировал очень приличные команды - Рапид, сборную Румынии, а сейчас греческий ПАОК. А что Остап Маркевич?», - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Мирон Маркевич Остап Маркевич Карпаты Львов
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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20052011
Папенькин сыночек - это его должность.
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Gargantua
так он же выходил
опозорился в Мариуполе. теперь никуда не зовут
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0
BekXan
Куди?Йому максимум дитяча академія на районі.Фізруки покажуть кращий результат чим він.
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0
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