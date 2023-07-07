Олег ФЕДОРЧУК: «Остапу Маркевичу пора выходить из-под родительской опеки»

Известный украинский футбольный тренер Олег Федорчук поделился мнением о львовских «Карпатах» и помощнике главного тренера Мирона Маркевича, его сыне Остапе.

«Конечно же, главный претендент на повышение в классе, это львовские «Карпаты». У Мирона Маркевича есть полное доверие со стороны руководства клуба, там люди деньги не считают. В новом сезоне мы увидим на процентов 90 новые «Карпаты».

Но все эти движения в «Карпатах» рискованные. Кадровая революция Маркевича может не сработать. Сына еще позвал ассистентом... Остапу уже давно пора вылезти из-под родительской опеки, расправить крылья, а он...

Маркевич-младший вообще не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув ФК «Мариуполь». Но пусть это уже будет на его совести.

Вот у Мирчи Луческу сын Разван - уже сколько лет сам полноценно работает? Много. Тренировал очень приличные команды - Рапид, сборную Румынии, а сейчас греческий ПАОК. А что Остап Маркевич?», - сказал Федорчук.