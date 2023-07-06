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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Остап понимает меня без слов»
Украина. Первая лига
06 июля 2023, 07:38 |
421
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Остап понимает меня без слов»

Наставник «Карпат» – о нахождении сына в тренерском штабе

06 июля 2023, 07:38 |
421
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Остап понимает меня без слов»
ФК Карпаты Львов. Остап Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, почему он включил в тренерский штаб команды своего сына Остапа.

«Он находился со мной в Харькове и Днепре, ездил с этими командами на сборы, был вовлечен в тренировочный процесс, поэтому знает все нюансы и детали.

К тому же он имеет немалый самостоятельный опыт. Это и четыре года в «Вильяреале», и статус главного тренера в «Агробизнесе», «Черноморце» и «Мариуполе». Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть», - сказал Маркевич.

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Источник ФК Карпаты Львов
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