Мирон МАРКЕВИЧ: «Остап понимает меня без слов»
Наставник «Карпат» – о нахождении сына в тренерском штабе
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, почему он включил в тренерский штаб команды своего сына Остапа.
«Он находился со мной в Харькове и Днепре, ездил с этими командами на сборы, был вовлечен в тренировочный процесс, поэтому знает все нюансы и детали.
К тому же он имеет немалый самостоятельный опыт. Это и четыре года в «Вильяреале», и статус главного тренера в «Агробизнесе», «Черноморце» и «Мариуполе». Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть», - сказал Маркевич.
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