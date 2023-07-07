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  4. Костюк / Русе – Петерсон / Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2023, 12:40 | Обновлено 07 июля 2023, 12:42
259
0

Костюк / Русе – Петерсон / Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

07 июля 2023, 12:40 | Обновлено 07 июля 2023, 12:42
259
0
Костюк / Русе – Петерсон / Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова (Швеция / Словакия). Встреча состоится третьим запуском на корте №10 после матча Пел / Сталдер – Лестьен / Муте. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Сара Эррани / Юлия Грабер – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Ребекка Петерсон Анна Каролина Шмидлова
Источник Sport.ua
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