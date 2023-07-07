Костюк / Русе – Петерсон / Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова (Швеция / Словакия). Встреча состоится третьим запуском на корте №10 после матча Пел / Сталдер – Лестьен / Муте. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Сара Эррани / Юлия Грабер – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.
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