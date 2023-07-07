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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 12:21 | Обновлено 07 июля 2023, 12:50
168
0

Максим ЛУНЕВ: «Нам необходимо набрать максимальные кондиции»

Хавбек «Кривбасса» – о работе на тренировочном сборе

07 июля 2023, 12:21 | Обновлено 07 июля 2023, 12:50
168
0
Максим ЛУНЕВ: «Нам необходимо набрать максимальные кондиции»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

25-летний полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев высказался о начале второго учебно-тренировочного летнего сбора на Закарпатье.

– Максим, как дорога, как первые тренировки?
– Все хорошо, спасибо. После долгой дороги все собрались на второй сбор. Теперь впереди - работа. Нам необходимо набрать максимальные кондиции перед стартом нового сезона. Хорошо поработаем здесь и заложим фундамент на чемпионат. Надо терпеть и работать. Работать и еще раз работать.

– Чего сейчас команде не хватает? Что можно еще улучшить?
– Однозначно физические кондиции. Но тренеры знают и видят, какие компоненты нам необходимо подтянуть, и они подскажут, как все правильно делать, чтобы достичь результата.

– В прошлом году команда уже проводила здесь летние сборы. Как тебе условия и возможности для тренировок?
– Здесь все очень нравится. Хорошие условия для подготовки. База, поля - все на уровне, все хорошо.

– Уже знаем, с кем сыграем в 1-м туре УПЛ. Как прокомментируешь результаты жеребьевки календаря?
– Видел календарь. Да, старт не очень легкий, но будем серьезно готовиться к любому сопернику.

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Источник ФК Кривбасс
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