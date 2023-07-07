Максим ЛУНЕВ: «Нам необходимо набрать максимальные кондиции»

25-летний полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев высказался о начале второго учебно-тренировочного летнего сбора на Закарпатье.

– Максим, как дорога, как первые тренировки?

– Все хорошо, спасибо. После долгой дороги все собрались на второй сбор. Теперь впереди - работа. Нам необходимо набрать максимальные кондиции перед стартом нового сезона. Хорошо поработаем здесь и заложим фундамент на чемпионат. Надо терпеть и работать. Работать и еще раз работать.

– Чего сейчас команде не хватает? Что можно еще улучшить?

– Однозначно физические кондиции. Но тренеры знают и видят, какие компоненты нам необходимо подтянуть, и они подскажут, как все правильно делать, чтобы достичь результата.

– В прошлом году команда уже проводила здесь летние сборы. Как тебе условия и возможности для тренировок?

– Здесь все очень нравится. Хорошие условия для подготовки. База, поля - все на уровне, все хорошо.

– Уже знаем, с кем сыграем в 1-м туре УПЛ. Как прокомментируешь результаты жеребьевки календаря?

– Видел календарь. Да, старт не очень легкий, но будем серьезно готовиться к любому сопернику.